Госдума рассмотрит 12 мая законопроекты о поддержке предприятий и регионов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 12 мая рассмотрит законопроекты, направленные на поддержку предприятий в условиях пандемии, а также проекты, предоставляющие право правительству быстрее направлять помощь в регионы. Об этом в пятницу сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

"Все эти вопросы будут в первоочередном порядке рассмотрены, - сказал Володин. - В работе задействованы 12 комитетов Госдумы, работа эта организована. Все комитеты, несмотря на праздничные дни, депутаты, участвующие в работе комитетов, будут участвовать в рассмотрении поправок, внесении изменений в законы, чтобы уже 12 мая Госдума рассмотрела все эти предложения".