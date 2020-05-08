В Крыму предложили отменить налоги для турбизнеса, если не состоится курортный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Крыма подготовили меры поддержки туристической отрасли региона, предусматривающие отмену налогов и страховых взносов в случае сокращения курортного сезона до двух месяцев или его полной отмены из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в пятницу заявил, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.

"Разработаны несколько вариантов мер поддержки: если сезон будет короткий, и, если пропустим весь сезон. Пакет документов очень серьезный, поэтому выносим на федеральный уровень, поскольку такие вещи можно только на этом уровне решить: освобождение от налога на землю, НДС, страховых взносов и всего остального. Причем не просто на месяц-два, если не состоится сезон, то "вытаскивать" нам туристическую отрасль практически год - до июня 2021-го", - сказал Черняк.

Пакет мер также предусматривает направление за счет социального страхования на отдых и оздоровление в санатории юга России пожилых людей и детей, рассказал депутат.

Документы переданы в рабочую группу Государственной думы и Южно-Российскую парламентскую ассоциацию, куда входят представители Краснодарского края и Крыма - это основные туристические регионы России. По его словам, ассоциация планирует в ближайшее время принять решение о представлении пакета мер председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Туризм в условиях пандемии

Руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский уверен, что сезон не может не состояться. "Нужно понимать социально-экономические последствия того, что не откроется сезон, ведь дело не в туристических организациях. На курортный сезон завязана вся экономика Крыма - это сотни тысяч людей, вся розничная торговля, транспорт, строительство и сфера услуг. Экономика построена так, что без приезжих туристов нерентабельно вести хозяйственную деятельность", - пояснил он, добавив, что от приостановки работы легальных санаториев и гостиниц может выиграть "теневой" сектор - неоформленные мини-отели и арендодатели квартир в причерноморских городах.

При этом, представители отрасли осознают, что сезон в Крыму в этом году не будет классическим, отметила генеральный директор крупнейшего курортного комплекса Феодосии "Алые паруса" Анна Нерозина. "Мы ждем ограничений от Роспотребнадзора по отелям, на данный момент они выпущены только по санаториям. И будем подстраиваться. Мне кажется, должно случиться нечто большее, чем коронавирус, <...> чтобы сезон не состоялся хоть в каком бы то формате. Думаю, что с середины лета у нас все будет хорошо. Поэтому пока слушаем рекомендации и ищем возможность работать в текущем легальном правовом поле", - отметила Нерозина.

Предпринимателям в условиях пандемии, считает она, стоит проявить гибкость и реагировать на изменения ситуации. "28 марта нам разрешили работать доставкой с соблюдением всех мер предосторожности и требований Роспотребнадзора. В случае моего отеля, нам удалось окупить зарплаты персонала, занятого в ресторанах, на полтора месяца", - рассказала Нерозина.

Руководитель крымской компании-туроператора Иван Коваленко отметил, что не многие жители других регионов России в условиях пандемии смогут позволить себе находиться в обсерваторе две недели ради двух-трех дней отдыха в Крыму, а если это правило отменят, то туристы будут опасаться появляться в местах массового скопления людей. При этом он поддерживает идею открыть отели и санатории для жителей региона. "Единственный шанс для отрасли продержаться на плаву - это открыть внутренний туризм в пределах Крыма, чтобы хотя бы сами крымчане могли передвигаться, пользоваться услугами объектов размещения, посещать музеи, парки. Тогда будет работать и экскурсионная сфера, и перевозчики", - считает Коваленко.

Председатель профильного комитета крымского парламента Алексей Черняк не исключил, что крымским курортам удастся начать работать в самую "горячую" во всех смыслах летнюю пору - август и сентябрь, и компенсировать отсутствие отдыхающих весной и в первые теплые месяцы. "По данным, которые есть у нас, большинство россиян все равно хотят отдохнуть. 42% хотят поехать в Краснодарский край и Крым. Бронирования в основном все переносят и проблем как таковых нет", - рассказал глава комитета.