МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Первая партия замороженного мяса курицы направлена из России в Китай. Об этом говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).

"В Китай железнодорожным транспортом отправлена первая партия замороженного мяса курицы. Терминал Селятино стал отправной точкой нового экспортного маршрута", - отмечается в сообщении.

Ранее Главное таможенное управление Китая направило в Россельхознадзор уведомление о разрешении импорта российской курицы железнодорожным транспортом и аккредитовало для этих целей "холодный" логистический терминал в Московской области.

"Новый сухопутный экспортный маршрут через Хоргос в Чунцин позволит быстрее доставлять продовольственные грузы по сравнению с традиционным морским путем, что особенно чувствительно для продуктов питания. Значительно сокращаются логистические затраты, появляется возможность кратно увеличить объемы поставок на зарубежные рынки", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.

Как поясняется в сообщении, сокращение сроков доставки продовольствия в Китай и страны Центральной Азии стало возможным благодаря совместному проекту АО "РЭЦ" и АО "РЖД Логистика" - запуску ускоренных контейнерных поездов "Агроэкспрессов". "Теперь контейнеры с "холодным" грузом не будут стоять на границе, а будут ее проходить при наличии всех необходимых ветеринарных и санитарных сертификатов. При этом непосредственно контрольные процедуры планируется проводить на станциях назначения, таким образом формируя "доверенный транспортный коридор" на экспортные "Агроэкспрессы", - сообщил председатель правления АО "Славтранс-Сервис" (оперирует "холодным" логистическим терминалом на станции Селятино в Московской области) Андрей Голландцев.

По словам Никишиной, субсидиарная программа по поддержке транспортировки продукции АПК вкупе со специальными логистическими сервисами помогают существенно уменьшить логистические расходы российских экспортеров, что в итоге благоприятно влияет на расширение экспортной географии. В свою очередь директор по экспортным продажам ГАП "Ресурс" Дмитрий Антонов отметил, что дальнейшее эффективное использование железнодорожных сервисов значительно расширит возможности компании. "Например, только в апреле текущего года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы отправили контрагентам в 14 странах порядка 12,5 тыс. тонн готовой продукции, почти половина этого объема была реализована в Китай. В условиях постоянного наращивания экспорта сокращение сроков поставок, которое дает использование железнодорожного транспорта, становится существенным преимуществом", - считает он.