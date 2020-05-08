Власти Удмуртии с 12 мая разрешат работать всем промпредприятиям и автосалонам

ИЖЕВСК, 8 мая. /ТАСС/. Предприятия обрабатывающей промышленности, автосалоны и рынки, торгующие принадлежностями для сада, откроются в Удмуртии с 12 мая, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба республики по ситуации с коронавирусом.

"В Удмуртии с 12 мая начнут работу рынки в части торговли продовольственными товарами и товарами для садоводства и огородничества, все предприятия обрабатывающего производства, автосалоны", - говорится в сообщении.

Также свою деятельность возобновят организации, связанные с операциями по недвижимости, адвокатура, нотариат, оценочные компании и МФЦ по предварительной записи.

В республике на данный момент действует режим повышенной готовности, согласно которому все жители должны соблюдать режим самоизоляции. С 6 апреля смогли возобновить свою деятельность после нерабочей недели 120 системообразующих предприятий из различных сфер, включая транспорт, сельское хозяйство, ОПК. Также начали работать некоторые индивидуальные предприниматели и ООО, оказывающие бытовые услуги на дому, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на республиканском сайте госуслуг. Кроме этого, позднее разрешили работать салонам красоты, косметическим салонам, СПА-салонам, но только если они оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также автошколам, ломбардам и МФО.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.