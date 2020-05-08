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Программу расширения экспорта сельхозпродукции разработают на Ставрополье

Планируется повысить экспортный потенциал продукции переработки, молочной отрасли и других сегментов АПК

СТАВРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края совместно со специалистами территориального управления Россельхознадзора разработают программу расширения экспорта сельскохозяйственной продукции региона. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе главы края по итогам встречи губернатора Владимира Владимирова с руководителем управления Виктором Фетисовым.

"Помимо уже закрепившихся направлений, нам нужно проработать возможность повышения экспортного потенциала продукции переработки, молочной отрасли, других сегментов АПК. Для этого необходим совместный план действий", - цитирует пресс-служба Владимирова.

По информации территориального управления, с начала 2020 года экспорт животноводческой продукции в крае увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На увеличение объемов влияет развитие сельхозпроизводства и переработки продукции в крае. "На 11% больше вывезено мяса птицы, на 40% - мяса баранины. Начались поставки лекарственных препаратов для ветеринарного применения", - приводятся в сообщении слова Фетисова.

Ранее в Минсельхозе края сообщали, что по итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции Ставропольского края достиг $355,7 млн, что является историческим максимумом для региона.

Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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