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Первые запросы авиакомпаний на финомощь должны поступить в Росавиацию 12 мая

Минтранс и Росавиация активно работают со всеми российскими авиакомпаниями для распределения 23,4 млрд рублей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Первые запросы авиакомпаний на финансовую помощь, как ожидается, поступят в Росавиацию 12 мая. Об этом журналистам сообщили в Минтрансе РФ.

На поддержку авиакомпаний из резервного фонда правительства будет выделено 23,4 млрд рублей.

"Минтранс России и Росавиация активно работают со всеми российскими авиакомпаниями для распределения 23,4 млрд рублей, выделенных по указанию президента РФ для финансовой поддержки отечественных авиакомпаний. Первые запросы от компаний на получение такой поддержки должны, как ожидается, поступить в Росавиацию 12 мая. Там незамедлительно приступят к отработке запросов для максимально оперативного определения размеров поддержки тех или иных компаний", - отметили в Минтрансе.

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