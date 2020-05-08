Глава МЭР Решетников и замминистра финансов Моисеев выдвинуты в набсовет ВТБ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и заместитель министра финансов Алексей Моисеев выдвинуты в наблюдательный совет ВТБ, следует из материалов кредитной организации.

Наблюдательный совет ВТБ в пятницу утвердил список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров в соответствии с предложениями Росимущества, являющегося владельцем 60,93% голосующих акций ВТБ.

Помимо Решетникова, Григоренко и Моисеева в набсовет также номинирован первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко.

Из действующих членов наблюдательного совета госбанка в список не попали министр финансов РФ Антон Силуанов, замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергей Дубинин, а также зампред ЦБ Владимир Чистюхин, который является единственным представителем регулятора в набсовете ВТБ.

Остальные кандидаты для голосования на годовом собрании акционеров входят в действующий состав набсовета: глава ВТБ Андрей Костин, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги, член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.