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УАЗ выпустит в мае на 1 тыс. автомобилей больше, чем в апреле

Их количество составит 2,8 тыс.

УЛЬЯНОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) увеличил производственный план с 1,8 тыс. машин в апреле до 2,8 тыс. в мае благодаря государственным и корпоративным заказам. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

Ранее исполнительный директор ООО "УАЗ" Алексей Спирин сообщал журналистам, что в апреле на предприятии будет выпущено порядка 1,8 тыс. машин, среди которых заказы для Министерства здравоохранения, Министерства обороны и Росгвардии.

"В настоящее время план производства ООО "УАЗ" на май составляет 2, 8 тыс. машин, в том числе 150 машин автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса С и В", - отмечается в сообщении.

По словам исполнительного директора предприятия, УАЗ получает поддержку от корпоративных и государственных заказов. "Коллектив завода благодаря поддержке городской и региональной власти имеет возможность исполнить заказ на май, составляющий более 2,5 тыс. автомобилей. В их числе заказы Министерства обороны и Минздрава России, которые позволяют заводу работать, гарантировать оплату труда и вовремя обеспечивать необходимые службы для работы в сложившейся ситуации", - привели слова Спирина в пресс-службе правительства.

В условиях распространения коронавируса заводу выдано разрешение на привлечение не более 80% от общей численности персонала. УАЗ работает в три смены: в первую задействовано 2 160 сотрудников, во вторую - около 1,5 тыс., в третью - порядка 400 сотрудников.

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года предприятие выпустило более 5 млн автомобилей. Производственная мощность завода составляет порядка 95 тыс. автомобилей в год. Предприятие входит в российский концерн "Соллерс", который работает в партнерстве с Ford, SsangYong и Mazda.

Теги
РоссияУльяновская область
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