Moody's ожидает дефицита бюджетов регионов РФ в 2020 году в 3-5%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Дефицит бюджета российских регионов может составить 3-5% годовых доходов бюджета в 2020 году, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

В агентстве отмечают, что апрельские поступления от налога на прибыль сократились на 41%, а подоходный налог (НДФЛ) упал на 14% по сравнению с апрелем 2019 года.

"По нашим оценкам, в условиях стресса, вызванного падением цен на нефть и пандемией коронавируса, доходы регионов от собственных источников в 2020 году сократятся на 7-10%, что приведет к дефициту бюджета на 3-5% против небольшого профицита в 2019 году. Регионы также понесут расходы по поддержке местной экономики и домохозяйств. Следовательно, задолженность регионов увеличится впервые с 2015 года", - сообщается в материале.

Наиболее уязвимыми среди рейтингуемых агентством регионов эксперты считают Омскую область и Нижегородскую область.

Аналитики полагают, что снижение налога на прибыль на 41% и налога на доходы физических лиц на 14% в апреле повлечет снижение собственных доходов регионов в 2020 году. "Данное снижение вызвано ухудшением экономической ситуации, которое в свою очередь обусловлено снижением цен на нефть и мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, расходная часть увеличится из-за предоставления финансовой поддержки экономике и домохозяйствам", - считают они.

В агентстве напомнили, что ожидают сокращения ВВП России на 5,5% в 2020 году по сравнению с ростом на 1,3% в 2019 году, но трансферты федерального правительства на сумму 200 млрд рублей поддержат регионы.