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Пандемия коронавируса нового типа

Белоусов обсудил с бизнесом меры господдержки в связи с пандемией

По данным источника, речь шла, в частности, о мерах поддержки внутреннего спроса

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. И. о. председателя правительства РФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов в пятницу провел совещание с представителями правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики и членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. На встрече обсуждались меры по нормализации деловой активности после снятия введенных из-за нового коронавируса ограничений, сообщил ТАСС источник, близкий к одному из участников встречи.

По его словам, участники совещания обсудили различные меры поддержки в рамках разрабатываемой правительством РФ по поручению президента Владимира Путина масштабной программы, направленной на нормализацию экономической деятельности и деловой активности после снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. "В частности, (на встрече - прим. ТАСС) речь шла о мерах поддержки внутреннего спроса, российского экспорта, бесперебойной работы промышленных предприятий, обеспечения финансовой стабильности экономики и дальнейшего противодействия пандемии", - рассказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает комментарием аппарата Белоусова. Ранее о встрече Белоусова с бизнесом сообщило издание РБК. По данным источника РБК, знакомого с итогами совещания, Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки.

В среду ТАСС ознакомился с проектом общенационального плана восстановления экономики РФ, который предполагает разработку мер реагирования в случае ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса в мире и оценку сценария возможной "второй волны". Кроме того, в план включено определение единых правил до конца года для всей страны: федеральных действий и действий субъектов РФ (активизация отдельных секторов экономики с учетом рекомендаций Роспотребнадзора).

Общенациональный план

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. Как подчеркнул президент, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения российской экономики с учетом новой реальности.

Проект плана включает в себя "меры поддержки экономики (выход из кризиса), включая следующие направления: стимулирование спроса (10 - 12 месяцев); снятие административных, в том числе регуляторных, барьеров, упрощение государственного регулирования, в том числе предложения Банка России (10 - 12 месяцев)". Также в проект плана включена поддержка и развитие пострадавших отраслей экономики, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, а также программа поддержки занятости населения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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