В "Руссоли" заявили, что приостановка отгрузки продукции не вызовет дефицита соли

ОРЕНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Ведущий производитель пищевой соли в России - ООО "Руссоль" - заверил, что плановая приостановка производства и отгрузки продукции в первой половине мая не вызовет дефицит соли на рынке, спрос на которую увеличился на 15-20% в период пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил коммерческий директор компании Алексей Булычев, отвечая на запрос ТАСС.

Ранее предприятие сообщило о полной приостановке отгрузки всей продукции в период остановки производства, объявленной в связи с проведением ремонта с 30 апреля по 14 мая на предприятии "Илецксоль" (Оренбургская область), а также до 20 мая в подразделениях "Усолье" (Иркутская область) и "Новомосковск" (Тульская область).

"Имеются запасы на складах, можем гарантировать, что плановая приостановка производства и отгрузки в начале мая никак не скажется на рынке", - сказано в ответе на запрос.

В компании связывают рост популярности соли среди потребителей с ажиотажем, а также с рекомендациями Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. При этом на предприятии не согласились с выводами экспертов, мнение которых было опубликовано в ряде СМИ, что производители соли могут воспользоваться всплеском спроса, чтобы поднять цены.

"В связи с потребительским спросом увеличилась и отгрузка на предприятии ООО "Руссоль", а также хотим отметить, что запасы на складах имеются в достаточном количестве. <...> В период пандемии COVID-19 цены на продукцию ООО "Руссоль" не менялись и по прогнозам меняться в ближайшее время не будут", - говорится в ответе.

Представитель компании заверил, что в случае дальнейшего роста спроса производственных ограничений на увеличение отгрузки у компании "Руссоль" нет.

Производственные подразделения ООО "Руссоль" базируются на основе старейших соледобывающих предприятий, осуществляющих добычу соли на Илецком, Баскунчакском и Усольском месторождении соли. Основные направления деятельности - добыча, производство, реализация пищевой и технической соли. В результате осуществленной в 2008 году реорганизации компания объединила три мощнейших месторождения соли, разведанные запасы которых исчисляются миллионами тонн.