Работа Олимпиадинского ГОКа идет в бесперебойном режиме, несмотря на коронавирус

ТАСС, 10 мая. Работа Олимпиадинского ГОКа "Полюса" в Красноярском крае, ряд сотрудников которого получили положительные тесты на коронавирус, продолжается в бесперебойном режиме, инфекция пока оказала незначительное влияние на работу Красноярской бизнес-единицы, сообщила компания в воскресенье.

"Работа Олимпиадинского ГОКа продолжается в бесперебойном режиме. К настоящему моменту коронавирус оказал лишь незначительное влияние на производство или поставки на горнодобывающие предприятия Красноярской бизнес-единицы", - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению "Полюса", компания осуществляет всеобщую программу тестирования на COVID-19 на всех своих бизнес-единицах, и в рамках этой программы незначительный процент тестов на Олимпиадинском ГОКе дал положительный результат. "Сразу после получения положительных результатов сотрудники с симптомами были направлены в больницы Северо-Енисейска и Красноярска, где им оказывается соответствующая медицинская помощь. Сотрудники c положительными результатами тестов на COVID-19 и отсутствием симптомов помещены в карантин в медпунктах на Олимпиадинском ГОКе. Все сотрудники проходят регулярное тестирование на вирус, обеспечивается социальное дистанцирование и обязательное использование средств индивидуальной защиты для снижения риска дальнейшего распространения инфекции", - уточнили в пресс-службе "Полюса".

Рудник Олимпиада - крупнейшее предприятие "Полюса". На месторождении работает 3,321 тыс. человек. Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора журналистам сообщили, что число случаев заражения коронавирусом среди работников предприятия достигло 89.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России. Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Основным бенефициаром компании является сын Сулеймана Керимова Саид с долей около 78,2%.