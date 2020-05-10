{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работа Олимпиадинского ГОКа идет в бесперебойном режиме, несмотря на коронавирус

Как сообщили в пресс-службе "Полюса", все сотрудники проходят регулярное тестирование на вирус, обеспечивается социальное дистанцирование и обязательное использование средств индивидуальной защиты

ТАСС, 10 мая. Работа Олимпиадинского ГОКа "Полюса" в Красноярском крае, ряд сотрудников которого получили положительные тесты на коронавирус, продолжается в бесперебойном режиме, инфекция пока оказала незначительное влияние на работу Красноярской бизнес-единицы, сообщила компания в воскресенье.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Работа Олимпиадинского ГОКа продолжается в бесперебойном режиме. К настоящему моменту коронавирус оказал лишь незначительное влияние на производство или поставки на горнодобывающие предприятия Красноярской бизнес-единицы", - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению "Полюса", компания осуществляет всеобщую программу тестирования на COVID-19 на всех своих бизнес-единицах, и в рамках этой программы незначительный процент тестов на Олимпиадинском ГОКе дал положительный результат. "Сразу после получения положительных результатов сотрудники с симптомами были направлены в больницы Северо-Енисейска и Красноярска, где им оказывается соответствующая медицинская помощь. Сотрудники c положительными результатами тестов на COVID-19 и отсутствием симптомов помещены в карантин в медпунктах на Олимпиадинском ГОКе. Все сотрудники проходят регулярное тестирование на вирус, обеспечивается социальное дистанцирование и обязательное использование средств индивидуальной защиты для снижения риска дальнейшего распространения инфекции", - уточнили в пресс-службе "Полюса".

Рудник Олимпиада - крупнейшее предприятие "Полюса". На месторождении работает 3,321 тыс. человек. Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора журналистам сообщили, что число случаев заражения коронавирусом среди работников предприятия достигло 89.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России. Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Основным бенефициаром компании является сын Сулеймана Керимова Саид с долей около 78,2%.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Росморречфлот указал на неправомерное применение норм изоляции к членам экипажей судов
Ранее Роспотребнадзор дал разъяснения, согласно которым 14-суточная изоляция не распространяется на членов экипажей морских и речных судов, прибывающих в Россию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС