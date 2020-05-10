В Коми увеличили объем средств на "Народный бюджет" на 66% в 2021 году

СЫКТЫВКАР, 10 мая. /ТАСС/. Финансирование проектов благоустройства в рамках "Народного бюджета" увеличено из бюджета Республики Коми на 66% - до 200 млн рублей в 2021 году. Об этом рассказал в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба.

"Народный бюджет" - это отличный проект, мы его не просто сохраняем, а будем развивать. В 2020 году финансирование уже увеличено до 120,4 млн рублей [в 2019 году было направлено 118 млн рублей], на 2021 год мы его увеличиваем до 200 млн. Он очень важен, потому что люди сами определяют, куда потратить средства", - сказал Уйба в еженедельном видеообращении к жителям республики, которое размещено на официальной странице Коми во "Вконтакте".

К участию в таких проектах власти намерены привлекать крупный бизнес, развивать экотуризм, главное, чтобы от жителей исходила инициатива. "В ближайший месяц мы подготовим направления по развитию экотуризма, потому что как минимум на два года туризм [выездной за пределами страны] будет закрыт, и надо сейчас успевать [с проектами]. Сейчас, думаю, в Москве мало кто назовет, какие в Коми есть виды туризма", - сказал Уйба.

На средства "Народного бюджета" жители ремонтируют колодцы, сельские дороги и тротуары, строят детские и спортивные площадки, приводят в порядок кладбища, мемориалы, благоустраивают места отдыха.