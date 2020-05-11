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Путин поручил перенести годовые собрания акционеров банков с госучастием на III квартал

Соответствующие решения правительство должно принять до 1 июня

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения для переноса сроков проведения годовых собраний акционеров банков с госучастием на третий квартал 2020 года.

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания о планах реализации принятых мер по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования.

"Принять необходимые решения, касающиеся переноса сроков проведения годовых общих собраний акционеров кредитных организаций с долей участия Российской Федерации на третий квартал 2020 года", - говорится в перечне поручений. Отмечается, что такие решения кабмин должен принять до 1 июня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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