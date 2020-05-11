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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: ЕК рекомендует авиакомпаниям и турфирмам выдавать ваучеры сроком действия от года

По информации агентства, такие ваучеры будут гарантировать предоставление услуги, полностью аналогичной приобретенной

ТАСС, 11 мая. Еврокомиссия (ЕК) планирует рекомендовать авиаперевозчикам и туристическим фирмам из ЕС выдавать потребителям, чьи рейсы и путешествия были отменены в связи с пандемией коронавируса нового типа, ваучеры сроком действия не менее 12 месяцев. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕК.

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По его информации, такие ваучеры будут гарантировать предоставление услуги, полностью аналогичной приобретенной. Не желающие воспользоваться ваучером смогут в течение 12 месяцев с момента его выпуска запросить возврат средств. В ЕС также планируют советовать властям стран - членов союза подкрепить ваучеры частных компаний гарантиями, с тем чтобы убедить потребителей воспользоваться ими вместо возврата денег.

По данным Reuters, ЕК отказалась от выпуска специального акта, после того как Германия и другие страны призвали ЕС приостановить действие правил, обязующих авиакомпании и турфирмы предоставить полное возмещение средств за отмененные рейсы и поездки. Отмечается, что Еврокомиссия обнародует рекомендации в течение недели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровели 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Пандемия коронавируса нового типа
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