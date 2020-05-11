Власти Петербурга до конца мая подготовят план по стабилизации городской экономики

Глава города указал на приоритетность контроля за осуществлением дополнительных и единовременных выплат медицинским работникам и гражданам, которым предусмотрены меры государственной и региональной поддержки. Уже начались выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь больным коронавирусной инфекцией. Из резервного фонда правительства РФ Санкт-Петербургу выделено 221,4 млн рублей на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, еще 635,34 млн рублей - на выплаты за выполнение особо важных работ. Доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку получат сотрудники стационаров, скорой медицинской помощи и районных поликлиник, которые работают с больными коронавирусной инфекцией и пациентами, контактировавшими с инфицированными. 8 мая распоряжением федерального правительства городу выделено 437,4 млн рублей на дополнительные выплаты медикам. Всего на данный момент региональные власти начислили 149,1 млн рублей более 9,4 тыс. работникам.

"Губернатор дал поручение профильным вице-губернаторам и руководителям комитетов совместно с предпринимательским сообществом разработать до конца мая план действий, направленный на стабилизацию рынка труда, восстановление занятости и доходов населения, долгосрочное развитие экономики. Финансовому и экономическому блокам городского правительства губернатор поручил также проработать новые инструменты поддержки отраслей, которые не вошли в список пострадавших", - говорится в сообщении.

Соответствующее поручение Беглов дал вице-губернаторам и комитетам правительства Санкт-Петербурга по итогам участия в совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, которое провел президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил городской администрации до конца мая разработать стратегию восстановления рынка труда, доходов населения и развития экономики, а также подготовить меры поддержки отраслей, которые не вошли в список пострадавших от пандемии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации губернатора города.

С 16 марта по 30 июня дополнительные выплаты получают медработники, работавшие 16-31 марта с пациентами с коронавирусной инфекцией в стационарах, поликлиниках и на скорой помощи. Список категорий медицинских работников для получения выплат расширен. Кроме того, в Единовременные выплаты предусмотрены медикам, признанным пострадавшими во время оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, 300 тыс. рублей получат медработники, которые заразились коронавирусной инфекцией при выполнении профессиональных обязанностей, 500 тыс. рублей - в случае установления инвалидности, 1 млн рублей получат родные в случае смерти медработника.

В Петербурге развернуто 5 925 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией, на 10% больше, чем планировалось, отметили в пресс-службе. Пациентов лечат в 17 учреждениях здравоохранения. В их числе две федеральные клиники: Первый медицинский университет имени И. П. Павлова и Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова. Беременных пациенток с коронавирусной инфекцией помимо клинической инфекционной больницы им. Боткина принимает роддом № 16, а контактных новорожденных - больница Святой Ольги.

О противоэпидемиологических мерах в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Ввели временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

Власти Санкт-Петербурга до 31 мая продлили ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса, действующие с 13 марта. Как пояснили в пресс-службе городского правительства, решение было принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших, который обусловлен, в том числе, низким уровнем самоизоляции.

С 12 мая жители Петербурга будут обязаны носить медицинские маски и перчатки, в том числе на улице, объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси. Штрафы за нарушения составят 4 тыс. рублей. С 12 мая заработают автоматы по продаже средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук в вестибюлях станций городского метрополитена.

Как сообщил журналистам 7 мая вице-губернатор Евгений Елин, город пока не готов к поэтапному снятию ограничений. Обсуждение вопроса об ослаблении действующего режима начнется не ранее двух недель после преодоления пика заболеваемости в городе. Первый этап, предусматривающий переходный режим, даст возможность работать предприятиям в сфере обслуживания, будет снят ряд ограничений в торговой деятельности, смогут работать небольшие магазины, расположенные не в торговых центрах, при условии соблюдения всех противоэпидемиологических норм. Откроются спортивные залы, но не для занятий контактными видами спорта, с соблюдением социальной дистанции, а также дополнительных ограничений.

По последним данным, в Петербурге выявлено 7 711 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 681 человек, умерли 56.