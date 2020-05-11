Власти Петербурга до конца мая подготовят план по стабилизации городской экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил городской администрации до конца мая разработать стратегию восстановления рынка труда, доходов населения и развития экономики, а также подготовить меры поддержки отраслей, которые не вошли в список пострадавших от пандемии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующее поручение Беглов дал вице-губернаторам и комитетам правительства Санкт-Петербурга по итогам участия в совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, которое провел президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи.
"Губернатор дал поручение профильным вице-губернаторам и руководителям комитетов совместно с предпринимательским сообществом разработать до конца мая план действий, направленный на стабилизацию рынка труда, восстановление занятости и доходов населения, долгосрочное развитие экономики. Финансовому и экономическому блокам городского правительства губернатор поручил также проработать новые инструменты поддержки отраслей, которые не вошли в список пострадавших", - говорится в сообщении.
Глава города указал на приоритетность контроля за осуществлением дополнительных и единовременных выплат медицинским работникам и гражданам, которым предусмотрены меры государственной и региональной поддержки. Уже начались выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь больным коронавирусной инфекцией. Из резервного фонда правительства РФ Санкт-Петербургу выделено 221,4 млн рублей на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, еще 635,34 млн рублей - на выплаты за выполнение особо важных работ. Доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку получат сотрудники стационаров, скорой медицинской помощи и районных поликлиник, которые работают с больными коронавирусной инфекцией и пациентами, контактировавшими с инфицированными. 8 мая распоряжением федерального правительства городу выделено 437,4 млн рублей на дополнительные выплаты медикам. Всего на данный момент региональные власти начислили 149,1 млн рублей более 9,4 тыс. работникам.
С 16 марта по 30 июня дополнительные выплаты получают медработники, работавшие 16-31 марта с пациентами с коронавирусной инфекцией в стационарах, поликлиниках и на скорой помощи. Список категорий медицинских работников для получения выплат расширен. Кроме того, в Единовременные выплаты предусмотрены медикам, признанным пострадавшими во время оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, 300 тыс. рублей получат медработники, которые заразились коронавирусной инфекцией при выполнении профессиональных обязанностей, 500 тыс. рублей - в случае установления инвалидности, 1 млн рублей получат родные в случае смерти медработника.
В Петербурге развернуто 5 925 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией, на 10% больше, чем планировалось, отметили в пресс-службе. Пациентов лечат в 17 учреждениях здравоохранения. В их числе две федеральные клиники: Первый медицинский университет имени И. П. Павлова и Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова. Беременных пациенток с коронавирусной инфекцией помимо клинической инфекционной больницы им. Боткина принимает роддом № 16, а контактных новорожденных - больница Святой Ольги.
О противоэпидемиологических мерах в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Ввели временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.
Власти Санкт-Петербурга до 31 мая продлили ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса, действующие с 13 марта. Как пояснили в пресс-службе городского правительства, решение было принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших, который обусловлен, в том числе, низким уровнем самоизоляции.
С 12 мая жители Петербурга будут обязаны носить медицинские маски и перчатки, в том числе на улице, объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси. Штрафы за нарушения составят 4 тыс. рублей. С 12 мая заработают автоматы по продаже средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук в вестибюлях станций городского метрополитена.
Как сообщил журналистам 7 мая вице-губернатор Евгений Елин, город пока не готов к поэтапному снятию ограничений. Обсуждение вопроса об ослаблении действующего режима начнется не ранее двух недель после преодоления пика заболеваемости в городе. Первый этап, предусматривающий переходный режим, даст возможность работать предприятиям в сфере обслуживания, будет снят ряд ограничений в торговой деятельности, смогут работать небольшие магазины, расположенные не в торговых центрах, при условии соблюдения всех противоэпидемиологических норм. Откроются спортивные залы, но не для занятий контактными видами спорта, с соблюдением социальной дистанции, а также дополнительных ограничений.
По последним данным, в Петербурге выявлено 7 711 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 681 человек, умерли 56.