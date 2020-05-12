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NERA и Wood разработают AI-решение для инспекции подводной нефтегазовой инфраструктуры

Система способна автономно обнаруживать и диагностировать аномалии в оборудовании и передавать актуальную информацию в режиме реального времени

ТАСС, 12 мая. Компания Wood объявила о заключении партнерства с Национальным агентством по энергоресурсам Австралии (NERA) с целью разработки AI-решения для мониторинга и инспектирования подводной нефтегазовой инфраструктуры. Об этом сообщило издание Oilfield Technology.

"Реализация проекта может ускорить преобразование отрасли, где в данный момент важную роль играет человеческий фактор и проблемы неточных расчетов. Сочетая экспертные знания компании и передовые технологии на базе искусственного интеллекта, мы создаем более быстрый и безопасный метод инспекции оборудования с высокой точностью", - сказал директор по стратегии подразделения Wood по технологическим решениям.

В рамках инициативы компания предоставит цифровое решение Wood's Augmented Machine Vision, работающее на базе алгоритмов машинного обучения, дополненной реальности (augmented reality, AR) и компьютерного зрения. Система способна автономно обнаруживать и диагностировать аномалии в оборудовании и передавать актуальную информацию в режиме реального времени.

Ожидается, что новое решение позволит свести к минимуму риск безопасности сотрудников, ранее осуществлявших инспектирование и повысить эффективность работы нефтегазовой инфраструктуры. Согласно оценкам компании, внедрение данной системы также способно обеспечить экономию затрат для офшорной энергетики страны в размере 2 млрд австралийских долларов ($1,3 млрд) в год.

Проект планируется завершить до конца 2020 года.

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