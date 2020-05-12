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СМИ: Трамп запретил пенсионным фондам США инвестировать в акции китайских компаний

Как отметил телеканал Fox Business, эти активы в настоящий момент составляют $4 млрд

ТАСС, 12 мая. Президент США Дональд Трамп поручил американским федеральным пенсионным фондам отказаться от инвестиций в акции китайских компаний. Об этом во вторник сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на внутренние документы вашингтонской администрации.

По его данным, в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу направили совместное письмо министру труда Юджину Скалиа, в котором заявили о том, что в администрации не хотят, чтобы федеральный пенсионный фонд Thrift Savings Plan инвестировал в акции китайских компаний. Как отметил телеканал, эти активы в настоящий момент составляют $4 млрд.

О'Брайен и Кадлоу в письме назвали сложившуюся ситуацию "рискованной и неоправданной". При этом поручение Белого дома в тексте прямо увязывается с действиями Китая во время пандемии коронавируса.

В свою очередь Скалиа, по сведениям Fox Business, направил это письмо главе Thrift Savings Plan Майклу Кеннеди, отметив, что распоряжение о выводе средств из китайских активов исходит непосредственно от Трампа. Руководитель фонда должен представить отчет о принятых решениях к 13 мая.

Американские власти дали соответствующее поручение в свете заметного ухудшения отношений между странами после вспышки в Китае заболевания, вызываемого новым коронавирусом, которое впоследствии распространилось во всем мире. Вашингтон обвиняет КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В свою очередь в Пекине выразили сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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