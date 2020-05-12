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Глава Delivery Club возглавил фудтех направление СП Mail.ru Group и Сбербанка

Основной задачей Гюванча Донмеза на новой позиции будет расширение интеграции фудтех-компаний совместного предприятия между собой, а также с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Глава сервиса доставки еды Delivery Club Гюванч Донмез возглавил фудтех-направление в совместном предприятии (СП) Mail.ru Group и Сбербанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Delivery Club.

"Гюванч Донмез назначен на позицию главного исполнительного директора по foodtech "О2О Холдинг" - совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group. Гюванч Донмез покинет свой пост вице-президента по фудтех-направлению в Mail.ru Group, расширив количество курируемых проектов. Теперь в зоне его ответственности будет развитие всех связанных с СП компаний, работающих на рынке общественного питания. Это Delivery Club, "Самокат", SberFood, платформа ERP для ресторанного бизнеса R-Keeper и другие проекты, при этом он продолжит в прежнем режиме руководить командой Delivery Club", - уточнили в компании.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, основной задачей Гюванча Донмеза на новой позиции будет расширение интеграции фудтех-компаний совместного предприятия между собой, а также с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group.

В свою очередь гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев отметил, что это ускорит трансформацию Delivery Club в суперрапп, удовлетворяющий любые связанные с едой потребности человека и поможет найти новые точки как для интеграции проектов СП друг с другом, так и для их самостоятельного развития.

По итогам первого квартала 2020 года выручка Delivery Club выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,82 млрд рублей.

В середине декабря прошлого года Mail.ru Group и Сбербанк закрыли сделку по созданию платформы O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспорта. Совокупные инвестиции в СП составят до 64,6 млрд рублей при условии достижения целевых показателей до ноября 2020 года, а оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд рублей. В апреле 2020 года стало известно, что СП подписало обязывающее соглашение по инвестициям в сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат". В результате сделки СП получит 75,6% сервиса, на текущий момент сервис уже интегрирован в Delivery Club.

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