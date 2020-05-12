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Пандемия коронавируса нового типа

ЕС выделил €117 млн на восемь проектов по борьбе с пандемией

Пять из этих проектов посвящены разработке новых возможностей диагностики, три - изучению методов лечения

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия выделила €117 млн для финансирования восьми крупных проектов по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил во вторник на видеобрифинге официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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"Еврокомиссия отобрала 8 крупных проектов в сфере лечения и диагностики коронавируса, которые получат финансирование в размере €117 млн", - сообщил он.

Согласно опубликованным во вторник материалам Еврокомиссии, пять из этих проектов посвящены разработке новых возможностей диагностики, три - изучению методов лечения. Речь идет, в частности, о разработке тестов, которые можно использовать в домашних условиях и которые должны гарантировать результат с высокой точностью в течение максимум 40 минут.

В этих проектах заняты в общей сложности 94 организации, включая университеты, частные и государственные исследовательские структуры, фармакологические компании. До 20% этого финансирования получат малые и средние медицинские предприятия.

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