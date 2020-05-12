Ростуризм: туризм может постепенно выйти из-под ограничительных мер летом 2020 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ростуризм рассчитывает на поэтапный выход туризма из ограничительных мер, связанных с пандемией нового коронавируса, летом 2020 года. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова радиостанции " Говорит Москва ".

"Мы вместе с Минэкономразвития, Роспотребнадзором, бизнесом и губернаторами прорабатываем и согласовываем план выхода туризма из карантинных мер. Мы очень рассчитываем на поэтапный, постепенный выход регионов в плане туризма из карантинных мер уже этим летом", - сказала она.

Ранее Догузова заявила, что туризм может стать одним из главных секторов бизнеса, который поможет регионам РФ выйти из кризиса после пандемии коронавируса.