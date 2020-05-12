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Глава "Роснефти" попросил у Путина рассмотреть возможность увеличения лимитов на кредитора

Глава компании уточнил, что в текущем году планируется сократить объем инвестиционной программы на 21%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность увеличения лимита на кредитора для поддержания инвестиционной динамики в компании, а также перенести налоговые платежи на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой.

По словам Сечина, смягчение кредитных условий поможет отрасли преодолеть кризис в перспективе двух-трех лет и начать новые проекты.

"Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, - это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств. И это касается не только нас, как вы правильно заметили, но и компаний, и наших подрядчиков, и наших поставщиков, - сказал Сечин. - Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис, и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов".

Глава "Роснефти" обратил внимание и на ситуацию с геологоразведкой. "Если бы можно было перенести налоговые платежи на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, это бы помогло нам в перспективе быть более готовыми к выходу из кризиса", - отметил Сечин. 

Он уточнил, что речь идет о геологоразведке в целом, а не о каком-то локальном проекте."Перенести налоги вот с этого тяжелого периода настоящего времени на период более высоких цен", - пояснил глава "Роснефти". Он также добавил, что у него уже есть письменные предложения.

"Хорошо, договорились", - ответил Путин. 

Объем инвестпрограммы

По его словам, "Роснефть" в текущем году планирует сократить объем инвестиционной программы на 21% или 200 млрд рублей, примерно до 750 млрд рублей. 

"Инвестиционная программа составила порядка 950 млрд рублей в прошлом году... С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 млрд примерно... Примерно 200 миллиардов [сократить]", - сказал Сечин.

Он отметил, что сокращение инвестпрограммы связано со снижением добычи нефти и эта мера необходима для сохранения финансово-экономической стабильности компании. "В связи с сокращением добычи, Владимир Владимирович, нам придется принимать такие оптимизационные решения для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании", - пояснил глава "Роснефти", добавив, что компания будет стремиться к поддержанию инвестиционной динамики. 

Увеличение лимитов на кредитора

Глава "Роснефти" попросил рассмотреть возможность увеличения лимита на кредитора для поддержания инвестиционной динамики в компании, а также перенести налоговые платежи на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой.

"Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, - это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств, - сказал Сечин. - Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис, и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов".

Глава "Роснефти" обратил внимание и на ситуацию с геологоразведкой. "Если бы можно было перенести налоговые платежи на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, это бы помогло нам в перспективе быть более готовыми к выходу из кризиса", - отметил Сечин. 

 

Тарифы на прокачку нефти

"Роснефть" просит учесть в тарифах на транспорт нефти падение цен на сырье, так как расходы на прокачку достигают 32% от стоимости нефти, сказал Сечин. "Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным. В настоящее время 32% составляют расходы на транспорт от стоимости нефти", - сказал он.

"Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 - это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня - больше двух тысяч: 2100 рублей", - пожаловался он.

На это Путин ответил, что понимает "эти озабоченности" и обещал "обязательно" обсудить это.

Трубопроводную транспортировку нефти и нефтепродуктов в России обеспечивает "Транснефть". Тарифы на услуги монополии устанавливает ФАС. Ведомство индексирует тарифы в соответствии с темпами инфляции. Так, на 2020 год тарифы на транспорт нефти были повышены на 3,42%. В 2019 году индексация составила 3,87%, или на 90% от уровня инфляции. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСечин, Игорь Иванович
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