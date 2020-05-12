На Кубани организациям из пострадавших отраслей в два раза снизят ставку налога по УСН

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края снизят в два раза ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН) для организаций и предпринимателей, деятельность которых входит в перечень отраслей, пострадавших из-за распространения коронавируса, сообщил во вторник на заседании краевого оперативного штаба вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

"Что касается дополнительных мер поддержки экономики. Для организаций и индивидуальных предпринимателей из перечня пострадавших отраслей, как федерального, так и регионального [списков], предлагается уменьшить в два раза ставку по налогу по упрощенной системе налогообложения", - сказал Галась, уточнив, что такой мерой поддержки в крае смогут воспользоваться более 32 тыс. организаций и предпринимателей. Их экономия на выплате составит более 3,5 млрд рублей.

Он добавил, что власти также предлагают муниципалитетам снизить в два раза ставку по единому налогу на вмененный доход в 2020 году для организаций и индивидуальных предпринимателей из перечня пострадавших отраслей. По оценкам властей, такая мера затронет около 39 тыс. организаций и ИП, экономия для них составит около 570 млн рублей. Кроме того, Галась выдвинул предложение снизить налог на имущество организаций тем собственникам коммерческой недвижимости, которые выполнят обязательства перед арендаторами в части снижения арендных платежей на период приостановления деятельности.

"Мы должны правильно сегодня расставить приоритеты, и мы их расставили. Я думаю, не последние цифры вы называете [для] поддержки и жителей края, и бизнеса. Я уверен, что мы проинвестируем правильно [в поддержку экономики], и потом нам все это вернется", - ответил вице-губернатору глава региона Вениамин Кондратьев.

В качестве еще одной меры поддержки Галась назвал отмену арендной платы за недвижимость объектам туристического комплекса, пунктам общественного питания и прочим объектам сферы услуг. "Новую меру поддержки предлагаем: снизить на 50% [плату] за аренду недвижимости и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности по трем направлением - это деятельность гостиниц и ресторанов, деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, и санаторно-курортных предприятий", - сказал он. По прогнозам властей, экономия предприятий в этом случае превысит 800 млн рублей.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, при этом была возобновлена работа рынков и ярмарок. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих на Кубань из других субъектов РФ граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию.