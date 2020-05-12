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"Роснефть" начала поисково-разведочное бурение на проекте "Восток Ойл"

По данным компании, ожидаемый экономический эффект - десятикратная отдача с каждого вложенного рубля инвестиций

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"И один из новых проектов перспективных, который так же, мы рассчитываем, сможет выдать на рынок после стабилизации рынка новые объемы, - это проект "Восток Ойл", где мы начали поисково-разведочное бурение. Вот это ситуация сейчас на Таймыре", - сказал он.

По данным "Роснефти", ожидаемый экономический эффект - десятикратная отдача с каждого вложенного рубля инвестиций. Реализация проекта также даст дополнительно по 2% увеличения ВВП ежегодно.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что общий объем инвестиций в "Восток Ойл" за весь период реализации проекта может достичь 10 трлн рублей.

Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, три аэродрома, два морских терминала. В проекте может быть задействовано около 100 тыс. рабочих мест.

В рамках проекта "Восток Ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Его частью может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компании просили льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСечин, Игорь Иванович
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