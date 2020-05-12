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Пандемия коронавируса нового типа

Более 200 сотрудников "Велесстроя" сменились с вахты в Белокаменке под Мурманском

В общей сложности менее чем за месяц со стройки вывезли 754 вахтовика

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке под Мурманском, где был выявлен крупный очаг коронавируса, покинули еще 219 вахтовиков, не являющихся носителями инфекции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Велесстроя".

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"219 сотрудников "Велесстрой" покинули территорию объекта в Белокаменке. В общей сложности за период с 19 апреля чартерами из Мурманска вывезено уже 754 вахтовика, не являющихся носителями коронавирусной инфекции,", - говорится в сообщении.

Новые сотрудники "Велесстроя" заступят на вахту после утверждения регламента тестирования на COVID-19 для приезжающих.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, предназначенный для сжижения и транспортировки природного газа, в Мурманской области возводит компания "Новатэк" с помощью 20 подрядных организаций. На стройплощадке одной из них, компании "Велесстрой", был выявлен самый крупный очаг коронавируса, число заразившихся уже превысило 2 тыс. Всего на этой стройке было занято 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. были работниками "Велесстроя". Компания ведет активную работу по вывозу персонала.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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