Более 200 сотрудников "Велесстроя" сменились с вахты в Белокаменке под Мурманском

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке под Мурманском, где был выявлен крупный очаг коронавируса, покинули еще 219 вахтовиков, не являющихся носителями инфекции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Велесстроя".

"219 сотрудников "Велесстрой" покинули территорию объекта в Белокаменке. В общей сложности за период с 19 апреля чартерами из Мурманска вывезено уже 754 вахтовика, не являющихся носителями коронавирусной инфекции,", - говорится в сообщении.

Новые сотрудники "Велесстроя" заступят на вахту после утверждения регламента тестирования на COVID-19 для приезжающих.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, предназначенный для сжижения и транспортировки природного газа, в Мурманской области возводит компания "Новатэк" с помощью 20 подрядных организаций. На стройплощадке одной из них, компании "Велесстрой", был выявлен самый крупный очаг коронавируса, число заразившихся уже превысило 2 тыс. Всего на этой стройке было занято 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. были работниками "Велесстроя". Компания ведет активную работу по вывозу персонала.