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Пандемия коронавируса нового типа

"Роснефть" увеличила межвахтовые сроки с 30 до 90 дней из-за коронавируса

Также компания организовала 250 изоляторов в регионах работы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" предприняла ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в частности организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, увеличила межвахтовые сроки с 30 суток до 90. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Вместе с тем мы понимаем свою ответственность - самую главную ответственность - за сохранение здоровья наших сотрудников, людей, связанных с ними семей, людей. Компания для этого организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, в которые заступает вахта перед работой. Мы увеличили межвахтовые сроки с 30 суток до 90, люди с пониманием относятся. И это приносит результаты", - сказал он.

По словам Сечина, ситуация полностью находится на контроле компании. "Мы в постоянной работе находимся с региональными властями, с подразделениями Роспотребнадзора. Эта работа проводится каждодневно, мы будем стараться эту ситуацию контролировать в ежедневном режиме", - подчеркнул он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСечин, Игорь ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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