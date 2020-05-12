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ФАС увидела признаки недобросовестной конкуренции в действиях Альфа-банка

Речь идет об условиях использования кредитной карты "100 дней без процентов"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции при размещении на сайте Альфа-банка информации об условиях использования кредитной карты "100 дней без процентов", сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России предупредила Альфа-банк о признаках недобросовестной конкуренции в его действиях. Информация об условиях использования кредитной карты "100 дней без процентов" может вводить потребителей в заблуждение, является не полной и противоречит действующим тарифам АО "Альфа-банк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ФАС поступили материалы Банка России о возможных признаках нарушения Закона о защите конкуренции при размещении на сайте Альфа-банка информации об условиях использования кредитной карты "100 дней без процентов". В ходе проведенной проверки ФАС выявила применение неединообразного подхода при раскрытии сведений об отдельных условиях функционирования беспроцентного периода кредитной карты "100 дней без процентов", указывают в антимонопольном ведомстве.

"Так, АО "Альфа-банк" делало акценты на необходимости успеть погасить всю задолженность в рамках 100 дней льготного периода в качестве ключевого требования, исполнение которого заемщиком позволяет пользоваться заемными средствами без процентов. При этом банк не раскрывал в полной мере условия о необходимости своевременного внесения минимальных платежей, а также негативные последствия соответствующей просрочки", - указывают в ФАС.

По данным антимонопольного органа, такой подход мог привести к формированию ложного впечатления о том, что несвоевременное внесение минимальных платежей приведет только к прекращению беспроцентного периода. "Однако в действительности это влекло за собой и начисления процентов за пользование кредитными средствами с первого дня беспроцентного периода. Таким образом, потребитель, просрочив оплату минимального платежа в любой из декларируемых банком 100 дней беспроцентного периода, был вынужден оплачивать проценты по кредиту, начисленные с первого дня предоставления услуги", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, подобное неединообразие было выявлено в информации, размещаемой на сайте банка, и в типовых формах договора на выдачу кредитной карты. Также ФАС установила, что сведения о минимальной стоимости годового обслуживания кредитной карты "100 дней без процентов", размещаемые на сайте банка, являлись несоответствующими тарифам банка в отношении новых клиентов, оформляющих такие карты.

"Таким образом, в действиях АО "Альфа-банк", выразившихся во введении в заблуждение потенциальных потребителей, были выявлены признаки нарушения статья 14.2 Закона о защите конкуренции", - отмечают в ведомстве.

Требования к банку

"В соответствии с выданным службой предупреждением банку необходимо раскрыть на своем сайте сведения о полных условиях кредитной карты "100 дней без процентов", привести их к единообразному способу подачи информации, а также внести необходимые изменения в типовые формы договоров. АО "Альфа-банк" также должно уведомить клиентов, оформивших соответствующие банковские продукты ранее, о таких условиях", - сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Предупреждение, выданное ведомством 7 мая, подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента его получения банком, отмечают в ведомстве.

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