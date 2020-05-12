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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: продажи хлебопечек и увлажнителей воздуха выросли из-за режима самоизоляции

Аналитики GfK также зафиксировали падение спроса на стайлеры для волос

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сильнее всего во время режима самоизоляции в РФ из-за коронавируса упал спрос на стайлеры для волос, в то время как хлебопечки и увлажнители воздуха из-за вынужденного нахождения дома стали популярнее почти в 2 раза относительно прошлого года. Об этом говорится в исследовании GfK, которая изучила спрос на технику и электронику после нескольких недель на самоизоляции.

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"Повышенным спросом пользуются увлажнители воздуха. Люди много времени проводят дома и увлажняют помещения. Также отмечается рост капсул/упаковок для кофе. Раньше жители мегаполисов чаще пили кофе на работе и по дороге на работу, теперь - дома. И наблюдался повышенный спрос на хлебопечки (+110%) - по тем же причинам, связанным с изоляцией", - говорится в исследовании. В марте спрос на малую бытовую технику вырос на 30% относительно аналогичного периода прошлого года.

Сильнее других категорий в период карантина, по данным Gfk, упали продажи стайлеров для волос (почти на 50% в отдельные недели). Снижается спрос и на машинки для стрижки (на 14%). "Видимо, потребность производить впечатление в период самоизоляции заметно ниже. Возможно, это еще одно подтверждение тому, что главное в жизни потребителя сегодня, - кухня", - отмечают аналитики.

Компьютерная техника после рекордного роста на 11-13 неделе 2020 года (9-29 марта), когда ноутбуки, компьютеры, печатная техника рекордно росли из-за перехода на "удаленку" и из-за девальвации рубля, на 14-5 неделях показала падение продаж. На 16 неделю 2020 года (13-19 апреля) разница в спросе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - минус 7%. "Несмотря на всеобщее снижение спроса в категории, компьютеры в особом положении. Покупатели меняют мнение о том, сколько компьютеров нужно в семье и каких. На 16 неделе спрос на них выше прошлогоднего на 87%", - отмечают аналитики.

Кроме этого, с 16 недели стал заметен постэффект ажиотажных закупок. Люди скупили большую часто того, что было на полках по старым ценам, и сейчас выигрывают вендоры, у которых был большой склад перед карантином и которые имеют возможность не повышать цены.

Смартфоны

Рынок смартфонов продолжает восстанавливаться после стремительного падения продаж - минус 52% в штучном выражении на 14 неделе относительно аналогичного периода прошлого года. На 15 неделе (6-12 апреля) спрос был на 24% в штуках меньше в годовом выражении, а на 16 неделе снижение объема продаж в штуках составило "всего" 14%. "Наиболее растущим каналом остается онлайн, который демонстрирует прирост на 93% в штуках на 16 неделе к аналогичной неделе прошлого года. В то время как в офлайн продажи по причине закрытия на карантин по-прежнему в большом минусе: - 35% в штуках к 16 неделе 2019 года. Из актуального: спрос за последние недели сместился в сторону более низкого и среднего сегментов смартфонов", - отмечают аналитики. Так, снижение в сегменте до 10 тыс. рублей составило 11% в штуках в годовом выражении, а в сегменте устройств с ценой 10-20 тыс. рублей только 8% на 16 неделе. "В целом это привело к тому, что средняя цена на рынке снизилась на 9% на 16 неделе к прошлому году, а оборот в денежном выражении просел на -22% к аналогичной неделе прошлого года", - сообщают эксперты.

Холодильники

После ажиотажных 11-13-й недель, когда холодильники, печи, стиральные машины в среднем росли на уровне 60-80% в штуках относительно аналогичного периода прошлого года, на неделе с 30 марта по 5 апреля спрос на крупную бытовую технику сократился вполовину. По мнению экспертов, на это повлияли карантинные меры, неопределенность в экономике и закрытые магазины. "А вот на 16-й неделе уже заметен небольшой откат, и уже "всего лишь" -24% в среднем к аналогичной неделе прошлого года. Из особенностей спроса в категории: этой весной в России необычно хорошо продавались морозилки. Даже на 15-17 неделе, когда большинство категорий еще остаются в минусе, рост спроса на морозилки выражался двузначными цифрами. Также традиционно в марте - апреле выходит много новинок в холодильниках, и эти запуски поддерживают рынок. Категория потеряли в спросе "всего" -17% на 17 неделе по сравнению с аналогичной неделей годом ранее", - говорят эксперты.

"Впрочем, несмотря на сложные последние несколько недель, благодаря взрывному "предкоронавирусному" спросу, 2020 год по результатам накопленных продаж в денежном выражении с начала года все еще на 12% опережает 2019 год", - заключили в Gfk.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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