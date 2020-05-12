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ЕЭК продлила антидемпинговую меру в отношении кухонных и столовых приборов из Китая

Пошлину в размере от 15,41% до 27,16% от таможенной стоимости приборов из коррозионностойкой стали продлили до 15 января 2021 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила антидемпинговую меру в отношении ввоза китайских кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали до 15 января 2021 года включительно. Об этом сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК.

"Антидемпинговая пошлина на эту продукцию была установлена в мае 2015 года в размере от 15,41% до 27,16% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя. Срок действия меры заканчивался в июне текущего года, однако в адрес департамента защиты внутреннего рынка поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования. Представленная в документах информация позволила сделать предварительный вывод о возможности продолжения демпингового импорта кухонных и столовых приборов, а также причинения ущерба отрасли экономики государств - членов Евразийского экономического союза при прекращении действия меры", - сказали в ЕЭК.

При этом законодательством ЕАЭС предусмотрено, что срок действующей антидемпинговой пошлины продляется на период проведения повторного расследования. Учитывая, что оно должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты начала, было предложено продлить антидемпинговую меру до 15 января 2021 года.

Заявление о проведении повторного антидемпингового расследования подано ПАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова" и поддержано ОАО "Нытва", ПАО "Ашинский металлургический завод", ООО "Павловская ложка", ПАО "Труд" и МОАО "Красный металлист". На долю этих предприятий в период с 2016 года по I полугодие 2019 года приходилось 100% от общего объема производства кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали в ЕАЭС.

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Китай
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