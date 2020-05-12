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Путин 13 мая проведет совещание по ситуации в сфере авиации

На совещании будут обсуждаться также и задачи авиастроительной промышленности

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 13 мая проведет совещание по ситуации в авиационной отрасли. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он утвердительно ответил на вопрос ТАСС, планируется ли на среду у Путина совещание по мерам поддержки сферы воздушных перевозок.

Президент РФ в последние недели проводит серию совещаний, где рассматривается положение дел на фоне пандемии в конкретных отраслях экономики. Ситуацию в транспортной сфере - автомобильных, железнодорожных, речных и морских перевозках - Путин обсудил в ходе видеоконференции 7 мая. Тогда же глава государства отметил, что по положению в сфере воздушных перевозок пройдет отдельное мероприятие, на котором, по его словам, будут обсуждаться также и задачи авиастроительной промышленности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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