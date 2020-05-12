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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус может повлиять на позиции РФ в международных рейтингах прозрачности бюджета

Замминистра финансов РФ Алексей Лавров подчеркнул, что другие страны сейчас находятся в аналогичной ситуации

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Распространение коронавируса может оказать влияние на позиции России в международных рейтингах прозрачности государственного бюджета. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Лавров на пресс-конференции "Индекс открытости бюджета: позиция России в международных рейтингах" в ТАСС.

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"Такие риски есть, но в целом ведь основная часть вопросов касается не того, насколько утвержденный бюджет отклоняется фактически, а насколько доступна информация о фактических расходах. Вся информация о производимых расходах, в том числе из резервного фонда, безусловно, будет опубликована со всеми необходимыми комментариями и объяснениями", - отметил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что другие страны сейчас находятся в аналогичной ситуации. "Но другие страны ведь находятся в такой же, близкой ситуации. Считаем, что и эксперты должны подойти взвешенно к оценке этой ситуации, самое главное, не потерять качество информации, которая будет публиковаться по результатам исполнения бюджета", - добавил Лавров.

Ранее Минфин сообщил, что Россия улучшила свои позиции в международных рейтингах прозрачности государственного бюджета. Тогда в Минфине отметили, что теперь Россия разделяет с Францией 13-14 места из 117 прошедших оценку стран. По результатам 2017 года Россия занимала 15-е место из 115 стран. По оценке министерства, РФ смогла повысить доступ к бюджетной информации в том числе благодаря онлайн-публикации предварительного бюджетного предложения исполнительной власти.

Обзор открытости бюджета является единственным в мире независимым, сравнительным и основанным на фактах исследовательским инструментом, использующим международно признанные критерии для оценки доступа общественности к бюджетной информации центрального правительства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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