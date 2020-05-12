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Выручка "Алросы" в апреле упала почти в 10 раз

По сравнению с показателем апреля 2019 года компания снизила продажи алмазов на почти 96%, бриллиантов - на 17%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Алроса" в апреле 2020 года минимизировала продажи продукции, продав алмазов на $13,1 млн, бриллиантов - на $2,4 млн, следует из сообщения компании. Таким образом, по сравнению с показателем апреля прошедшего года компания снизила продажи алмазов почти на 96%, бриллиантов - на 17%.

"В апреле группа "Алроса" практически остановила реализацию алмазно-бриллиантовой продукции в связи активной реализацией мер по предотвращению распространения коронавируса, которые были предприняты правительствами во всем мире, а также стремлением компании придерживаться политики приоритета цен над объемами (price over volume strategy)", - указала компания. Всего в январе - апреле компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $919,8 млн против $1,323 млрд годом ранее.

При этом в апреле 2020 г. выручка "Алросы" от реализации продукции составила $15,6 млн, что в почти 9,8 раза ниже, чем в марте.

Тем не менее, "Алроса" ожидает, что уже к началу III квартала 2020 года будет наблюдаться положительная динамика спроса на алмазы.

"Введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. <…> В нынешних условиях задача участников рынка - не допускать продолжения затоваривания в мидстриме, соотносить действия с реальным состоянием гранильного сектора, и мы придерживаемся этой тактики. Тем не менее, необходимо помнить, что ограничения и сложности, с которыми столкнулся рынок, носят временный характер - как с точки зрения организации работы, так и с точки зрения спроса. <…> По нашим оценкам, уже к началу III квартала будет наблюдаться положительная динамика спроса на алмазы. Это мнение разделяют многие участники рынка", - отметил заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, которого цитирует пресс-служба алмазодобывающий компании.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

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