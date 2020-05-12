Минвостокразвития предлагает продлить режим ЕНВД для поддержки бизнеса в Арктике

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития подготовило список мер, которые позволят поддержать бизнес в Арктике в условиях пандемии и после нее, в том числе ведомство предлагает продлить срок применения единого налога на вмененный доход (ЕНВД) - одной из самых простых и выгодных систем для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил во вторник замглавы министерства Александр Крутиков на заседании дискуссионного клуба "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА), которое прошло по видеосвязи.

"Мы свои предложения в этот план подготовили, их курирующий вице-премьер поддержал и уже внес на рассмотрение председателя правительства РФ <...> [В том числе] это предложения, связанные с последующими налоговыми преференциями для бизнеса. Точно могу сказать, мы поддерживаем продление ЕНВД в текущих условиях. Я считаю, для малого бизнеса это вообще одна из ключевых мер поддержки, которая реально сегодня окажет влияние, поскольку отмена ЕНВД просто приведет к росту налоговой нагрузки на малый бизнес", - сказал Крутиков.

Кроме того, Минвостокразвития подготовило предложения, которые помогут решить проблемы предпринимателей с задолженностью по налогам, аренде, коммунальным платежам из-за пандемии. Министерство также предлагает в условиях пандемии смягчить административную нагрузку, упростить доступ к финансовым ресурсам.

ЕНВД или так называемая "вмененка" является одной из самых простых и выгодных систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Налог не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости.

Во время пандемии кабмин уже принял два пакета мер поддержки населения и предпринимателей. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать, в частности, на шестимесячную отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также получить по 12 130 рублей в месяц в расчете на каждого работника на выплату зарплат при сохранении не менее 90% сотрудников. Этот механизм заработал с 1 мая.