В Северной Осетии на докапитализацию фонда помощи бизнесу направят 150 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят 150 млн рублей на докапитализацию Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий республики. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании правительства региона.

"На заседании кабмина принято решение об увеличении бюджетных ассигнований министерства экономического развития республики на 150 млн рублей. Это сделано в рамках выполнения мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится на сайте главы и правительства республики.

Средства предназначены на докапитализацию Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий Северной Осетии в целях предоставления льготных микрозаймов и гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития республики, докапитализация позволит увеличить максимальную сумму беспроцентного займа с 300 до 500 тыс. рублей. Средства можно использовать для выплаты заработной платы в период простоя. При этом дается полугодовая отсрочка на возврат займа.

Кроме того, если руководитель организации малого бизнеса оформил на работу двух сотрудников, то он сможет в течение года на льготных условиях получить беспроцентный заем в сумме до одного миллиона рублей на пополнение оборотных средств.

Кредиты без процентов, свобода от налогов

Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Северной Осетии уже начал выдачу беспроцентных займов в рамках разработанных в связи с пандемией региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Также власти Северной Осетии освободят системообразующие предприятия от налогов как на время режима самоизоляции, так и после его снятия.

Кроме того, в Минэкономразвития республики отметили, что в настоящее время ожидают одобрения заявки на докапитализацию Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий Северной Осетии от федеральных властей.

Президент России Владимир Путин предложил докапитализировать государственные микрофинансовые организации, оказывающие поддержку малым предприятиям, на 12 млрд рублей. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса он отметил, что практически во всех регионах работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.

По состоянию на 08:00 12 мая в Северной Осетии зафиксирован 1801 случай заражения. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 375 человек находятся на амбулаторном лечении, 104 - в больницах, 308 выздоровели, 14 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 2205 человека.