Министры энергетики России и США обсудили коллективные меры по стабилизации рынка нефти

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго США Дэн Бруйетт обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти, а также принимаемые меры по его стабилизации, сообщает Минэнерго РФ.

"В ходе разговора обсуждалось текущее состояние и перспективы мирового нефтяного рынка, а также принимаемые коллективные меры по его стабилизации. Главы энергетических ведомств России и США договорились продолжить диалог", - говорится в сообщении.

12 апреля страны ОПЕК+ заключили новое соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение суточной добычи нефти в мае - июне на 9,7 млн баррелей, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей.

В частности, Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие участники сделки, сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.

Помимо этого, снизить добычу могут и США - на 2-3 млн баррелей в сутки, говорил ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.