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Пандемия коронавируса нового типа

Минюст предложил дать отсрочку в представлении отчетов НКО

Также предлагается перенести срок размещения в интернете отчетов о деятельности НКО и сообщений о продолжении их деятельности за 2019 год "на срок не позднее 1 июля 2020 года"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции России в связи с пандемией коронавируса предложило на 3,5 месяца предоставить отсрочку для представления обязательных ежегодных отчетов некоммерческими организациями (НКО). Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста.

Ежегодные отчеты за предыдущий год должны предоставляться не позднее 15 апреля. В сообщении говорится, что в рамках обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции "предлагается перенести представление некоммерческими организациями ежегодной отчетности за 2019 год и ежеквартальной отчетности за первый и второй кварталы 2020 года на срок не позднее 1 июля 2020 года". Также предлагается перенести срок размещения в интернете отчетов о деятельности НКО и сообщений о продолжении их деятельности за 2019 год "на срок не позднее 1 июля 2020 года".

На портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru для общественного обсуждения размещены разработанные Минюстом проекты постановлений правительства РФ и приказов, касающиеся определения сроков представления отчетности НКО, в том числе общественными объединениями и религиозными организациями, а также структурными подразделениями иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

В Минюсте отметили, что проекты разработаны также в целях совершенствования законодательства РФ, регулирующего порядок представления в Минюст России и его территориальные органы отчетности НКО.

В новость внесена правка (20:32 мск) - уточняется заголовок и лид, правильно - на 3,5 месяца, а не на год

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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