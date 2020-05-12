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Пандемия коронавируса нового типа

WP: Палата представителей Конгресса 15 мая проголосует по пакету помощи на $3 трлн

Из этих средств учредят "Фонд героев" в размере $200 млрд для выплат сотрудникам сфер первой необходимости, а выплаты на семью увеличатся до $6 тыс.

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США намерены вынести 15 мая на голосование новый пакет стимулирующих экономику мер в размере более $3 трлн. Об этом сообщает во вторник газета The Washington Post. Средства, как предполагается, пойдут штатам и местным властям на систему здравоохранения и выплаты гражданам.

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"В законопроекте, по которому палата собирается голосовать в пятницу (15 мая - прим. ТАСС), около $1 трлн отводится штатам и местным властям. Учреждается "Фонд героев" в размере $200 млрд для выплат сотрудникам сфер первой необходимости, - отмечает издание. - Кроме того, выплаты на семью увеличатся до $6 тыс.". Документ предусматривает и выделение $75 млрд для проведения тестирований.

Вместе с тем республиканцы в Сенате предварительно отказались поддержать новый пакет.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

Ранее администрация США намеревалась включить в новый пакет помощи средства на развитие инфраструктуры.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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