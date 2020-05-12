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В США прогнозируют снижение темпов роста экспорта СПГ из страны более чем в три раза

В Минэнерго считают, что темпы снизятся до 21,1%

ТАСС, 12 мая. Темпы роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США снизятся более чем в три раза в 2020 году по сравнению с прошлым годом - до 21,1%. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом в количественном выражении экспорт американского СПГ составит 6 млрд и 7,3 млрд кубических футов в сутки (около 169,9 млн и 206,7 млн куб. м) в 2020 и 2021 годах соответственно.

"Хотя эти уровни по-прежнему представляют собой рост в годовом исчислении, ожидается, что темпы роста экспорта снизятся с 67,9% в 2019 году до 21,1% в 2020 году и 21,2% в 2021 году", - сказано в отчете.

При этом общая добыча природного газа в США снизится до 89,8 млрд и 84,9 млрд кубических футов в сутки (около 2,54 млрд и 2,4 млрд куб. м) в 2020 и 2021 годах по сравнению с 92,2 млрд кубических футов (около 2,6 млрд куб. м) в прошлом году, прогнозирует Минэнерго США.

Теги
США
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