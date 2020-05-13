Путин проведет совещание по ситуации в авиационной отрасли

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в среду проведет совещание по ситуации в авиационной отрасли. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос ТАСС, планируется ли на среду у Путина совещание по мерам поддержки сферы воздушных перевозок.

Путин в последние недели проводит серию совещаний, где рассматривается положение в конкретных отраслях экономики, сложившееся в связи с пандемией. Ситуацию в транспортной сфере - автомобильных, железнодорожных, речных и морских перевозках - Путин обсудил в ходе видеоконференции 7 мая. Тогда же глава государства отметил, что по состоянию дел в сфере воздушных перевозок пройдет отдельное мероприятие, на котором, по его словам, будут обсуждаться также и задачи авиастроительной промышленности.

"Ситуация в сфере воздушных перевозок - и в России, и во всем мире - особенно сложная, мы это прекрасно видим, понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе", - сказал тогда Путин.

Состояние отрасли

В настоящее время Россия практически полностью прекратила международное авиасообщение. Осуществляются лишь грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а некоторые авиакомпании решили использовать часть простаивающих самолетов под грузоперевозки, в основном медицинских товаров.

Первые ограничения на полеты были введены с 1 февраля, когда были ограничены полеты в Китай. За ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран. Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу. 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение - перевозчикам разрешили выполнять только вывозные рейсы. Закрытие вывозных чартерных рейсов стало, по сути, последним шагом к полному прекращению пассажирского воздушного сообщения России с другими странами из-за пандемии коронавируса.

Давление на перевозки по стране оказал и режим самоизоляции, который с небольшими отличиями действует практически по всей России. Все эти факторы привели к тому, что пассажиропоток авиакомпаний и аэропортов в апреле, по предварительным данным, сократился более чем на 90%.

Согласно оперативным данным Росавиации, в апреле текущего года российские перевозчики обслужили 771,2 тыс. пассажиров, снижение объемов авиаперевозок составляет 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот снизился на 93,2% и составил 1,586 млрд пассажирокилометров. Всего за четыре месяца 2020 года перевезено 24,1 млн пассажиров. Таким образом, показатель снизился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиропоток "Аэрофлота" сократился на 95,2%, "Ютэйра" - на 89,4%, до 65,7 тыс. пассажиров, "России" - на 92,2%, до 62 тыс. пассажиров, "Уральских авиалиний" - на 94%, до 41,7 тыс. пассажиров.

В результате рынок российских авиаперевозчиков сменил лидера: авиакомпания S7 обогнала "Аэрофлот" по количеству перевезенных пассажиров (213,9 тыс. и 147,7 тыс. соответственно).

Меры поддержки

Среди наиболее распространенных мер поддержки для компаний транспортной отрасли - прямая финансовая поддержка, субсидирование лизинговых платежей, отсрочка налоговых платежей. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено 23,4 млрд рублей.

Как ранее сообщалось, Минтранс России и Росавиация активно работают со всеми российскими авиакомпаниями для распределения этой суммы, выделенной по указанию президента РФ. Первые запросы от компаний должны были поступить в Росавиацию 12 мая.

По идее Путина, эти деньги должны пойти на предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий на погашение расходов авиакомпаний за период с февраля по июль 2020 года. "Субсидии компенсируют расходы на оплату лизинговых платежей, аэропортовых расходов в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов, а также расходы на оплату труда работников авиакомпаний", - сообщили в Минтрансе.

Также в конце марта правительство выделило из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсации авиаперевозчикам затрат на вывоз россиян из стран, в которых сложилась неблагоприятная ситуация из-за эпидемии коронавируса.