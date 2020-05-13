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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Санкт-Петербурга выделят около 9 млрд рублей на поддержку предприятий МСП

Пакет мер по поддержке бизнеса в период пандемии дополняет меры федеральной поддержки, предложенные президентом России Владимиром Путиным 11 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Петербургские власти утвердили второй пакет мер по поддержке бизнеса в период пандемии. На поддержку предприятий города выделят около 9 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил второй пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Меры поддержки оцениваются в общей сложности на сумму около 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, утвержденный пакет дополняет меры федеральной поддержки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая. Он включает мероприятия по содействию занятости, снижению налоговой нагрузки, сокращению арендной платы, меры финансовой и кредитной поддержки и другие. Эти меры позволят существенно снизить негативный эффект от пандемии, запустить остановленные экономические процессы в возможно короткий срок и повысить запас прочности экономики города. Каждая из предложенных мер потребует принятия отдельного правового акта.

Налоговые льготы

"Налоговые льготы планируется предоставить малым и средним предприятиям, которые работают в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками (НИОКР) и используют упрощенную систему налогообложения. Этой мерой смогут воспользоваться более 28 тыс. организаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, на полгода продлевается срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года и на 4 месяца за II квартал 2020 года для собственников недвижимости площадью не менее 1 тыс. кв. м, отметили в пресс-службе. Эта мера будет действовать при условии, что собственник освободит арендаторов от платы или снизит ее не менее чем на 50%. Этим видом поддержки смогут воспользоваться более 10 тыс. предпринимателей. Также организации и предприниматели, которые используют патентную систему и единый налог на вмененный доход (ЕНВД), предусмотрено продление срока по их уплате.

"Для субъектов малого и среднего предпринимательства планируется ввести мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты услуг теплоснабжающим организациям и прекратить до 30 июня взыскание задолженности", - отмечается в сообщении.

Поддержка пострадавших МСП

Как пояснили в пресс-службе, другим важным направлением нового пакета мер станут мероприятия по поддержке пострадавших малых и средних предприятий, имеющих наибольший потенциал для быстрого восстановления.

"Предлагается ввести механизм возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата. Для выделения займов на эти нужды будет проведена докапитализация Фонда содействия кредитованию МСП на сумму 2 млрд рублей. Данной мерой смогут воспользоваться около 4 тыс. предпринимателей или более 12 тыс. сотрудников", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщала, что городские власти выделят из городского резервного фонда 1 млрд рублей на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях пандемии.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса обеспечивает равный доступ субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным и иным финансовым ресурсам, создан правительством Санкт-Петербурга в 2007 году.

Поддержка спроса

"Третьим направлением является поддержка спроса на продукцию предприятий малого и среднего бизнеса. В период с 2020 по 2024 год планируется увеличить долю государственных закупок у таких предприятий с существующих 15% до 23,5% в 2020 году. Затем, до 2024 года, постепенно повышать и довести ее до 32,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для повышения доли закупок у предприятий МСП также будут разработаны и заключены соглашения между правительством Санкт-Петербурга и крупнейшими государственными корпорациями, а также естественными монополиями.

"Будет увеличено авансирование по государственным контрактам на строительство объектов социальной инфраструктуры до 30% для строительных компаний. При этом средняя месячная зарплата в таких компаниях должна быть не ниже среднеотраслевой", - поясняется в сообщении.

Кроме того, власти города сохранят в 2020 году объем бюджетного финансирования государственных театров и образовательных организаций, подведомственных комитету по культуре. Будут выделены субсидии на частичную компенсацию затрат организаций, работающих в сфере культуры и искусства и пострадавших от ограничений, сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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