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Пандемия коронавируса нового типа

Bloomberg: Apple в ближайшие недели начнет возвращать сотрудников на работу в офисы

На первом этапе на работу вернутся сотрудники крупных офисов компании

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Корпорация Apple намерена в ближайшие недели начать возвращение сотрудников к офисной работе, в том числе в штаб-квартире компании в Кремниевой долине. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их данным, руководство компании намерено поэтапно восстанавливать ее работу. В рамках первой фазы, которая, как ожидается, наступит в конце мая - начале июня, на привычную работу будут возвращены сотрудники крупных офисов Apple, в том числе кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

Речь идет в первую очередь о работниках, которые не могут в полной мере выполнять свои обязанности в удаленном режиме. К их числу относятся те, кто задействован в разработке деталей для продуктов Apple. Как ожидается, еще больше сотрудников вернутся к работе из офисов в рамках второй фазы, начала которой, по сведениям Bloomberg, следует ожидать в июле. В начале марта большинство сотрудников компании в офисах по всему миру были переведены на работу в удаленном режиме из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее представители компании заявили, что на текущей неделе Apple намерена возобновить работу своих магазинов в нескольких американских штатах. "Мы начнем с Айдахо, Южной Калифорнии, Алабамы и Аляски", - отмечалось в заявлении. В общей сложности у компании более 500 магазинов по всему миру.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,36 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 82 246 человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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