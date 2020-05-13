В Еврейской АО в 2020 году планируют удвоить объем сбора зерновых

ТАСС, 13 мая. Сельхозпредприятия в Еврейской автономной области в сезоне 2020 года планируют собрать вдвое больше зерновых культур, чем в прошлом, когда посевы в регионе погибли из-за сильного паводка. Об этом ТАСС сообщил начальник управления сельского хозяйства областного правительства Александр Пащенко.

"Ранний сев зерновых в области, сев ячменя, пшеницы, овса, практически завершен. В этом году валовый сбор зерна, включая также рис и кукурузу, составит 13,6 тыс. тонн, что составит 2,2 раза к уровню 2019 года", - сказал Пащенко, уточнив, что в прошлом году регион недополучил урожай из-за подтоплений, помимо этого в 2020 году под зерновые увеличили площади посевов - с 6 тыс. га до 7,5 тыс. га.

Всего по области разными культурами в этом году будет засеяно 166 тыс. га, что на 16% больше, чем в прошлом году. Основная площадь - 153,3 тыс. га - отведена под сою, которая является главной экспортируемой сельхозпродукцией в регионе, сказал Пащенко. Остальная площадь в области будет засеяна картофелем, кормовыми культурами, отведена под выращивание овощей.

Сою в области начали сеять на прошлой неделе, если удастся засеять всю площадь, то по итогу аграрии произведут порядка 150 тыс. тонн сои, из которых более 135 тыс. тонн будет поставлено за рубеж. Также в области планируют собрать 39,5 тыс. тонн картофеля и 12,6 тыс. тонн капусты, моркови, свеклы и других овощей.

Летом 2019 года из-за дождей, высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод в ЕАО были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, дороги, более 56 тыс. га сельхозугодий. Масштаб стихийного бедствия превысил по числу пострадавших сельскохозпроизводителей и площади погибших посевов уровень сильнейшего наводнения на Амуре 2013 года.