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"Ъ": рынок экспресс-доставки продуктов в 2020 году может вырасти до 30 млрд рублей

Ожидается, что основной его объем обеспечат экспресс-доставки X5 Retail Group, а также "ВкусВилл", "Яндекс.Лавка" и "Самокат"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Рынок экспресс-доставки продуктов питания в России по итогам 2020 года может увеличиться почти в 42 раза - с 0,7 млрд руб. до 30 млрд руб. Такие данные со ссылкой на "Infoline-Аналитика" приводит газета "Коммерсантъ".

Основной его объем обеспечат экспресс-доставки X5 Retail Group из "Пятерочки" и "Перекрестка", "ВкусВилл", "Яндекс.Лавка" и "Самокат". Эксперты не исключают, что инициативу могут перехватить крупные игроки традиционного ретейла - по итогам 2020 г. 95% рынка вместе о специализированными игроками поделят X5 Retail Group и "ВкусВилл". Большие перспективы, как ожидают аналитики, ждут и "Магнит", цифровой трансформацией которого займется экс-глава Lamoda Флориан Янсен.

Весь рынок онлайн-продаж в сегменте FMCG (товаров широкого потребления) в прошедшем году достиг 40 млрд рублей, по итогам 2020 года, как ожидается, он вырастет до 135 млрд рублей. По итогам I квартала наибольший оборот онлайн-заказов в этой категории продемонстрировал Ozon - 6,1 млрд рублей при росте на 170% к аналогичному периоду прошлого года. Наилучшую динамику роста показал "Сбермаркет", чей оборот вырос на 500% - с 260 млн рублей до 1,49 млрд рублей. Топ-3 заняли: Ozon (лидер первого квартала), "Утконос Онлайн" с ростом оборота на 36%, до 3,9 млрд рублей и X5 с ростом оборота на 135%, до 2,4 млрд рублей, отмечает "Infoline-Аналитика".

В апреле на фоне режима самоизоляции оборот компаний экспресс-доставки показал результаты сопоставимые с их оборотом за весь первый квартал.

Так, оборот "Сбермаркета" за прошедший месяц составил 1,5 млрд рублей, "Яндекс.Лавки" - 900 млн против 800 млн рублей в первом квартале, "Самоката" - 850 млн против 800 млн рублей. Как сообщил изданию гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, в апреле "Яндекс.Лавка" впервые смогла обойти "Самокат" по обороту.

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