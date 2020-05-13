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Пандемия коронавируса нового типа

TUI сократит 8 тыс. сотрудников по всему миру

Общее число сотрудников в группе компаний TUI составляет более 70 тыс.

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Германский туристический концерн TUI, который оказался в кризисе на фоне пандемии коронавируса, сократит по всему миру тысячи работников. Об этом сообщила компания в среду.

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"Это будет иметь последствия для 8 тыс. рабочих мест, которые мы не сохраним [после истечения контрактов] или сократим", - говорится в сообщении.

Число сотрудников в группе компаний TUI составляет более 70 тыс. Концерн имеет почти 30 млн клиентов. Штаб-квартира находится в Ганновере.

В начале апреля стало известно, что TUI получит государственный пакет помощи объемом €1,8 млрд для снижения последствий распространения коронавируса.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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