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На Чукотке началась продажа субсидированных авиабилетов по маршруту Певек - Якутск

Цена перелета в одну сторону составляет 13 тыс. рублей
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

АНАДЫРЬ, 13 мая. /ТАСС/. Продажа субсидированных авиабилетов по маршруту Певек - Якутск - Певек началась на Чукотке. Стоимость перелета в одну сторону по специальной цене составляет 13 000 рублей, сообщается на официальном сайте правительства округа в среду.

В начале марта Минтранс РФ предложил включить в новую программу, которая предусмотрит транспортные связки между регионами, почти 5 тысяч новых авиамаршрутов. Открыть новые рейсы в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации" планируется в 2020 году. На Чукотке это три новых авиамаршрута: Анадырь - Владивосток - Анадырь, Анадырь - Красноярск - Анадырь и Певек - Якутск - Певек.

"Маршрут Певек - Якутск - Певек будет использоваться как альтернативный вариант перевозки пассажиров в центральные районы страны и регионы Дальневосточного федерального округа в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома Певек - тип воздушного судна из Якутска позволяет совершать посадку. Приобрести билеты уже можно через интернет-ресурсы и в авиакассах", - говорится в сообщении.

Продажа субсидированных билетов в авиакассах осуществляется только для граждан с постоянной или временной регистрацией не менее шести месяцев на территории Чукотского автономного округа. Данные меры связаны с большим количеством вахтовых рабочих, не проживающих в регионе.

Субсидирование авиаперевозок по указанному маршруту проводится на условиях софинансирования - из окружного и федерального бюджетов. А вот внутриокружные маршруты - всего их 59, финансируются только из бюджета субъекта. Власти Чукотского автономного округа тратят на это до 600 млн рублей в год.

Теги
РоссияЯкутияЧукотский автономный округДальний Восток
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