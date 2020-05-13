Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за четыре месяца упала на 21,6%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка за январь - апрель 2020 года сократилась по российским стандартам бухучета (РСБУ) на 21,6%, до 230 млрд рублей, следует из сообщения банка.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за четыре месяца 2020 года составила 284,1 млрд рублей. Чистая прибыль составила 230,1 млрд рублей", - указано в сообщении. За аналогичный период 2019 года прибыль госбанка составила 293,4 млрд рублей.

Активы банка в апреле выросли на 0,3%, до 29,7 трлн рублей. Без учета влияния отрицательной валютной переоценки прирост за месяц составил 1,7% и был обусловлен в основном ростом кредитного портфеля корпоративных клиентов.

Чистый процентный доход увеличился на 9,6% относительно четырех месяцев 2019 года и достиг 445,5 млрд рублей. Рост обусловлен снижением стоимости фондирования и наращиванием кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход вырос на 8,6%, до 150,8 млрд рублей в результате увеличения объема расчетных операций, а также клиентских операций на финансовых рынках.

Розничным клиентам в апреле выдано 166 млрд рублей кредитов - на 42% меньше, чем в среднем за первый квартал 2020 года, что связано с режимом самоизоляции. В большей степени сократился объем выдаваемых потребительских кредитов (-59%), в то время как выдачи ипотеки уменьшился на 9%. Корпоративным клиентам выдано 834 млрд руб. кредитов, с начала года - более 4 трлн рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. Остаток портфеля за месяц возрос на 1,8% без учета валютной переоценки и превысил 14,3 трлн рублей.

Средства клиентов в апреле выросли на 0,8% без учета валютной переоценки: средства физических лиц увеличились на 2,5% за счет рублевых сбережений при одновременном снижении средств юридических лиц на 2,4% за счет рублевых счетов, что связано с оптимизацией стоимости фондирования.