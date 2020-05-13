Более 8 тыс. россиян обратились за ипотечными каникулами в I квартале 2020 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 8 тысяч россиян в I квартале этого года обратились в банки за ипотечными каникулами. Всего с лета прошлого года - начала действия закона о предоставлении "каникул" - такой возможностью воспользовались около 24 тыс. заемщиков, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"В I квартале 2020 года более 8 тыс. ипотечных заемщиков обратились в банки с заявлением о предоставлении ипотечных каникул в соответствии с законом, который вступил в силу летом 2019 года (Федеральный закон № 76-ФЗ). Всего за время действия закона за отсрочкой или снижением платежей к кредиторам обратились около 24 тыс. заемщиков (в прошлом году в банки поступило 15,5 тыс. требований граждан)", - отмечается в сообщении.

При этом более 2,3 тыс. заемщиков уже успели не только получить кредитные каникулы, но и завершить их: в график платежей успешно вернулись 76% из них. Лидерами среди регионов России по количеству поступивших в банки заявлений стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Башкортостан и Краснодарский край.

Вместе с тем, в I квартале этого года регулятор получил более 200 жалоб на отказы банков в предоставлении ипотечных каникул. Как уточнили в ЦБ, по некоторым из жалоб Банк России рекомендовал семи кредитным организациям еще раз пересмотреть требования заемщиков - в итоге в каждом из таких случаев требования граждан были удовлетворены.

"Мы считаем, что ипотечные каникулы стали эффективным инструментом, который дает заемщикам время восстановить платежеспособность и затем продолжить в нормальном режиме платить по ипотеке. Данные показывают, что заемщики ответственно относятся к предоставленным отсрочкам, что позволяет нам рассчитывать, что новый предложенный механизм также позволит им справиться с возникшими временными трудностями", - прокомментировал результаты работы механизма ипотечных каникул руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

31 июля прошлого года вступил в силу закон об "ипотечных каникулах". Документ позволяет заемщикам приостанавливать платежи по ипотечному кредиту.

"Ипотечные каникулы" продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%). При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления "ипотечных каникул" должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика.