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Facebook выплатит $52 млн по иску работающих с травмирующим контентом модераторов

Компенсации получат более 10 тыс. модераторов

ТАСС, 13 мая. Компания Facebook согласилась выплатить $52 млн в досудебном урегулировании иска модераторов, работающих с травмирующим материалом. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

В рамках иска компенсации получат более 10 тыс. модераторов, работающих сейчас или занимавшихся отбраковкой травмирующих материалов в социальной сети ранее. Большинству будет выплачена компенсация в размере $1 тыс., те же, у кого было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, могут претендовать на компенсацию в размере около $50 тыс. Также компания намерена расширить меры по психологической поддержке работающих с опасным контентом модераторов.

Иск к Facebook подала осенью 2018 года бывшая сотрудница компании Селена Скола. Она утверждала, что в результате регулярного просмотра фотографий и видеозаписей с убийствами, самоубийствами и изнасилованиями во время работы модератором у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. К иску затем присоединились ее коллеги.

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