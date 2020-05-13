В Саратовскую область поступили 462 млн рублей на строительство инфекционной больницы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал найти 50% средств, необходимых на строительство новой инфекционной больницы в Саратове. Он оценил стоимость центра в 2,2 млрд рублей. В своем видеообращении Володин сообщал, что в области нет современного медицинского комплекса. По словам спикера Госдумы, проект строительно-монтажных работ инфекционной больницы стоит порядка 1,2 млрд рублей, еще около 1 млрд необходимо на оборудование больницы. Предложение о строительстве инфекционной больницы поступило от Торгово-промышленной палаты области.

САРАТОВ, 13 мая. /ТАСС/. Депутаты Саратовской облдумы одобрили поступление в региональную казну 462,2 млн рублей из бюджета Москвы, средства будут направлены на строительство инфекционной больницы, сообщает в среду пресс-служба облдумы.

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"Депутаты одобрили поступление в региональную казну 462,2 млн рублей из бюджета Москвы. Средства направят на строительство в Саратове инфекционной больницы", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что объект уже возводится. Учреждение рассчитано на 400 мест. Оно будет соответствовать современным стандартам оказания медицинской помощи. Окончить работы планируется осенью текущего года.

По данным оперативного штаба при правительстве области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 317 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.