Почти 400 предприятий возобновили производство в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 370 крупных и средних промышленных предприятий заработали в Москве с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба столичного Оперативного штаба по экономическим вопросам.

"С 12 мая более 370 крупных и средних столичных промышленных предприятий поэтапно возобновляют свое производство. В Москве заработали предприятия автопрома, легкой, машиностроительной промышленности, запущено производство компьютеров, электроники и прочих готовых изделий", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина для промышленности и строительства были сняты ограничения, но решение о возобновлении деятельности каждое предприятие принимает самостоятельно. Пока многие заводы ведут подготовительную работу - проводят дезинфекцию помещений, объясняют сотрудникам новые правила безопасности.

Всем возобновившим производство предприятиям необходимо соблюдать обязательные меры безопасности: сотрудники должны носить маски и перчатки, использовать антисептики для рук. Там, где обеспечить социальную дистанцию между рабочими местами невозможно, установлены защитные экраны. Работодатели также обязаны измерять своим сотрудникам температуру.

"За несоблюдение требований предприятиям может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а также полная остановка деятельности", - напомнили в штабе.